Курсы ПТМ по пожарно-техническому минимуму

Соблюдение норм пожарной безопасности заключается в предупреждении возникновения пожара или ликвидации возгорания в кратчайшие сроки. В РФ пожарная безопасность регулируется двумя федеральными законами: № 69-ФЗ и № 123-ФЗ. Первый принят 21 декабря 1994 года — «О пожарной безопасности», изменения во второй — «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — внесены 27 декабря 2018 года. За несоблюдение мер пожарной безопасности организация несет уголовную и административную ответственность.

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Кому и зачем нужен курс ПТМ

Пожарно-технический минимум (ПТМ) – это знания об основных правилах пожарной безопасности. Во время обучения человек узнает, как действовать при пожаре: правила оповещения соответствующих служб, особенности эвакуации людей через запасные выходы, умение пользоваться огнетушителями. Также слушателю читается лекция о свойствах и особенностях тушения разных горючих материалов.

Прохождение ПТМ обязательно для работников всех видов предприятий. Обучение может проводиться с отрывом или без отрыва от производства. После завершения курса человек получает на руки свидетельство, подтверждающее, что он знаком с основными правилами противопожарной безопасности. Отсутствие документа, подтверждающего прохождение курса ПТМ, или просроченное свидетельство станет причиной наложения на предприятие штрафных санкций. Это касается не только рядовых служащих. Руководители предприятий и организаций также должны регулярно проходить обучение для получения базовых знаний по технике противопожарной безопасности и правилам поведения при появлении очага возгорания.

Чтобы обойтись без штрафов, оформив нового сотрудника на работу, организация должна обеспечить ему условия прохождения пожарно-технического минимума до окончания первого рабочего месяца. Сотрудники, работающие с легко воспламеняемыми и горючими материалами, должны проходить пожарную аттестацию не реже, чем раз в год. Специалисты структур, чья деятельность не связана с взрывоопасными веществами, проходят курс один раз в 3 года. За невыполнение этих требований на предприятие выписывается штраф в размере от 15 тысяч рублей за каждого необученного сотрудника.

Обучение проводится в учреждениях, занимающихся подготовкой кадров для противопожарной службы, учебно-медицинских центрах гражданской обороны, в отделениях МЧС и других организациях, имеющих лицензию на осуществление этого вида деятельности. В нашем учебном центре используются современные методики обучения, а образовательные программы соответствуют принятым стандартам и после прохождения курса выдается документ установленного образца. Продолжительность учебы – 1 месяц.

Прохождение курса пожарно-технического минимума дает ряд преимуществ:

– избавляет организацию от штрафов;

– повышает уровень пожарной культуры;

– дает навыки обращения с инструментами, применяемыми для тушения пожара;

– позволяет получить знания нормативно-правовой базы по обеспечению противопожарной безопасности;

– минимизирует материальные убытки при возникновении возгорания;

– знакомит с правилами проведения эвакуации и позволяет избежать людских жертв при пожаре.

Как заказать курс:

Центр «Специалист» предоставляет курсы по пожарно техническому минимуму — курс разработан для предприятий разных сфер деятельности и направлений. Занятия проводятся по желанию: в нашем Центре, на предприятии заказчика, дистанционно.

В курс ПТМ входят обзор законодательных норм пожарной безопасности, особенности противопожарного режима, производственная пожарная безопасность, правила поведения в экстремальной ситуации возгорания, эвакуация персонала, изучение средств пожарной защиты на предприятии, защита материальных ценностей во время пожара и другое.

По итогам сдачи аттестационного теста сотрудник получает удостоверение установленного образца, действительное на всей территории Российской Федерации. Документ подтверждает прохождение комиссионной проверки знаний по пожарно-технического минимуму. Копии удостоверения и протокола заказчик получает на электронную почту в течение 10 минут после завершения сдачи аттестационного теста. Оригиналы документов отправляются компании заказным письмом с помощью «Почты России». Также возможна курьерская доставка лично в руки. Срок действия этих документов составляет 3 года. Для сотрудников, трудящихся на взрывопожароопасных производствах, аналогичный документ действителен 1 год.

В Центре Охраны Труда «Специалист» помогут подобрать оптимальные условия и время для прохождения курса по ПТМ работниками компании — уточнить детали и оформить заявку на услуги можно по телефону +7 (499) 322-39-78

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